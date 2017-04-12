Demba Ba İstanbul'da Çok Mutlu!

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Demba Ba, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan golcü oyuncu, favorinin olmadığını ifade etti.



Demba Ba'nın açıklamaları şöyle :



Çin'de bazı zamanlar çok sıkıcı geçiyordu. Taraftarlarımızın en çok sorduğu soru 'Seneye de burada mısın?' ve 'Ayağın tam olarak geçti mi?' Lyon'da muazzam bir atmosfer olacağını düşünüyorum.



"Turu geçmeyi başaracağımızı düşünüyorum"



Bizim etkili oyuncularımız var. Bence turu geçmeyi başaracağız. Favori taraf yok. Dengeli bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Maç kondisyonu farklı bir şey ama yüzde yüz olarak hazırım.



"Beşiktaş'ın kalbimdeki yeri ayrı"



Ailem isterse hiç tereddüt etmeden Türkiye'ye yerleşirim. Vodafone Arena'daki atmosferi her yerde bulamazsınız. Çocukluğumda iki tane favori takımım vardı ancak şu an Beşiktaş'ın kalbimde yeri çok ayrı.



(Ajansspor)