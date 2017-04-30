Demba Ba Golle Döndü

Demba Ba, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçında kaydettiği golle 301 gün sonra fileleri havalandırdı.



En son Shanghai Shenhua takımında forma giyerken 3 Temmuz 2016 tarihinde Changchun YaTai'ye gol atan Demba Ba, aynı sezon Shanghai Shenhua formasıyla çıktığı 18 maçta; 14 gol ile 3 asist kaydetmişti.



Deneyimli oyuncu Beşiktaş formasıyla son golünü ise; 14 Mayıs 2015 tarihinde oynanan ve 1-1 sonuçlanan deplasmandaki Akhisar Belediyespor maçında atmıştı.