Demba Ba Geri Dönüyor!

Aboubakar'dan beklediği verimi alamayan ve alternatif arayışına başlayan Beşiktaş'ta golcü borsasının ilk sırasına eski yıldızı Demba Ba tırmandı.

Teknik heyet ve yönetime sürekli dönüş için mesajlar gönderen Senegalli'nin yeniden Siyah-Beyazlı formayı giyip giyemeyeceği ise sağlık raporlarından gelecek habere göre belli olacak. Zira deneyimli golcünun,13 milyon Euro (52 milyon TL) bonservis ile gittiği Çin'in Shangai Shenhua takımında Temmuz ayında ayağı kırılmış, Demba ba, sahalara ancak geçtiğimiz günlerde dönüş yapabilmişti.

Eğer oyuncunun raporları temiz çıkarsa taraftarın sevgilisi Demba Ba sezon sonuna kadar kiralanacak. Bu durumda Siyah- Beyazlılar'ın Çin temsilcisine herhangi bir bedel ödemeyeceği, Ba'ya ise oynayacağı süre ve takıma yapacağı katkılar paralelinde bir ücret verileceği de gelen haberler arasında.

Martinez'de rakamlar uçtu

Beşiktaş'ın istediği bir başka forvet Jackson Martinez'de ise rakamlar çıkılabilecek sınırları giderek aşıyor. Kulübü Guangzhou Evergrande'nin Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmediği yıldızı eski kulübü Atletico Madrid'in de gündemine alması bu artışta başrol oynadı.

Kaynak: Fanatik