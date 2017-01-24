Demba Ba, Beşiktaş'a Geri Dönüyor

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanında kazanarak liderliğe oturan Beşiktaş, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.



Siyah beyazlıların, golcü arayışlarıyla ilgili Demba Ba'yı sağlık kontrolünden geçireceği ve buna göre karar vereceği belirtildi.



NTV Spor'un haberine göre; Temmuz ayında sol bacak kaval kemiği kırılan Ba, yaklaşık 1 ay önce koşulara başladı. Kısa süre önce topla antrenmanlara da başlayan yıldız futbolcu ile ilgili karar, raporlarının incelenmesinin ardından verecek.