Dem
Dem, 21 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!
Dem, 21 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!
2014'ün Mart ayında kurulan Dem'in kadrosu, Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nde tanışıp uzun zamandır birlikte müzik yapa n 5 arkadaştan oluşuyor. Repertuvarında Bülent Ortaçgil, Sezen Aksu, Levent Yüksel, Sertab Erener, MFÖ gibi isimlerin cover düzenlemelerine yer veren grup, şimdiye kadar Boğaziçi Taşoda Festivali, İTÜ Taşkışla Şenlik, BÜMK Akustik Sahne,
60 m2, BKM Mutfak Sahne ve Bronx Pi Sahne gibi etkinlik ve mekanlarda sahne aldı.
Buğra Barçın: Vokal
Burak Yılmaz: Bas Gitar
Ozan Sarohan: Elektrik Gitar, Perdesiz gitar, Geri Vokal
Fırat Şık: Akustik Gitar, Geri Vokal
Atakan Türkan: Davul
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : BKM Mutfak Sahne
Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3
Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 00: 00
Kategori : Dem
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır