Dem

Dem, 21 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!

Dem

Dem,  21 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!

2014'ün Mart ayında kurulan Dem'in kadrosu, Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nde tanışıp uzun zamandır birlikte müzik yapa n 5 arkadaştan oluşuyor. Repertuvarında Bülent Ortaçgil, Sezen Aksu, Levent Yüksel, Sertab Erener, MFÖ gibi isimlerin cover düzenlemelerine yer veren grup, şimdiye kadar Boğaziçi Taşoda Festivali, İTÜ Taşkışla Şenlik, BÜMK Akustik Sahne, 

60 m2, BKM Mutfak Sahne ve Bronx Pi Sahne gibi etkinlik ve mekanlarda sahne aldı.

Buğra Barçın: Vokal 

Burak Yılmaz: Bas Gitar 

Ozan Sarohan: Elektrik Gitar, Perdesiz gitar, Geri Vokal 

Fırat Şık: Akustik Gitar, Geri Vokal 

Atakan Türkan: Davul 

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 00: 00

Kategori : Dem

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Beşiktaş Kültür Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi, Mazhar Fuat Özkan, Bülent Ortaçgil, Levent Yüksel, Sertab Erener, Burak Yılmaz, Minik Serçe, BKM Mutfak, Sezen Aksu