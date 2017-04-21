Dem, 21 Nisan'da BKM Mutfak Sahne'de!



2014'ün Mart ayında kurulan Dem'in kadrosu, Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü'nde tanışıp uzun zamandır birlikte müzik yapa n 5 arkadaştan oluşuyor. Repertuvarında Bülent Ortaçgil, Sezen Aksu, Levent Yüksel, Sertab Erener, MFÖ gibi isimlerin cover düzenlemelerine yer veren grup, şimdiye kadar Boğaziçi Taşoda Festivali, İTÜ Taşkışla Şenlik, BÜMK Akustik Sahne,



60 m2, BKM Mutfak Sahne ve Bronx Pi Sahne gibi etkinlik ve mekanlarda sahne aldı.



Buğra Barçın: Vokal



Burak Yılmaz: Bas Gitar



Ozan Sarohan: Elektrik Gitar, Perdesiz gitar, Geri Vokal



Fırat Şık: Akustik Gitar, Geri Vokal



Atakan Türkan: Davul



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 21.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Dem



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır