Dell'in 7 Ürününe Ces Ödülü!

Dell, her yıl düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) bu yıl 7 yeni ürünüyle onur ödülüne layık görüldü. 2016'yı rekorlarla geride bırakan ve PC pazar payını son 15 çeyrek boyunca artırmayı başaran Dell, bu ödüller ile şirketin inovasyon gücünü bir kez daha ortaya koydu.



Dell'in tarihindeki tüm cihazlardan çok daha fazla bireysel ürün ödülü kazanan Dell XPS 13, şimdi dünyanın en küçük 13-inç 2'si 1 arada bilgisayarı olarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor ve kişisel bilgisayar dünyasını yeniden tanımlıyor.



XPS 13, Wall Street Journal ve WIRED'dan (her ikisi de iki yıldır), Laptop Magazine'den (iki yıldır), Windows Central, Computer Shopper ve Reviewed.com'dan '2016 Yılın Dizüstü Bilgisayarı' ödülünü kazandı. Ayrıca aralarında PC Mag, Digital Trends ve Hot Hardware'nin de bulunduğu sayısız 'Editörün Tercihi' ödülünün de sahibi oldu.



XPS 13 2'si 1 Arada özellikleri:









Dünyanın en küçük, 15 saate kadar pil ömrüne sahip 13 inçlik 2'si 1 arada bilgisayarı



2'si 1 arada bilgisayarlarda bir ilk olan mükemmel QHD+ (5,7M piksel) InfinityEdge dokunmatik ekran ile göz kamaştırıcı netlik



HDR10 içerik izlerken son derece canlı görseller için HDR (yüksek dinamik aralık) uyumlu ekran



Bir dokunuşla sistemi kolay ve güvenli şekilde açmak için Windows Hello etkin parmak izi okuyucu ve Windows Hello ile etkinleştirme için daha ileri bir tarihte sunulacak kızılötesi kamera özelliği



Tümü Dell'in global hizmetleriyle desteklenen 7. Nesil Intel® Core™ vPro™ işlemciler ve Dell BIOS ve yönetilebilirlik yazılımları ile kurumsal yapılandırma



Dell'in bir başka CES İnovasyon Ödülü sahibi Dell 27 Ultra İnce Monitör'ü ise dünyanın en ince profiline sahip. Bu zarif monitör, ister ofis ister ev ortamında olsun, çeşitli yaşam tarzlarına ve iç mekanlara uyum sağlamak üzere tasarlanmış göz alıcı bir stile sahip.



Dell 27 Ultra İnce Monitörün özellikleri:







Dünyanın genel olarak en ince profili, oynar menteşe ve neredeyse her açıdan engelsiz görünüm sunan akıcı eğilme ve dönme becerisi ile ilham veren, gelişmiş bir tasarım



Çığır açan teknoloji, yüksek kontrastlı zengin renkler ve PC kullanıcıları düşünülerek tasarlanmış Dell HDR özelliği sayesinde yüksek derinlik ve aralık ile mükemmel izleme deneyimi



Yerleşik USB Tip-C bağlantı özelliği, ComfortView ve kırpışmasız ekran



Masa üstünde hoş görünmeyen kabloları ortadan kaldırmak için stant tabanının arka tarafına yerleştirilmiş bağlantı merkezi ile basit, akıllı tasarım



Tüketici Elektroniği Birliği'nin CES 2017 İnovasyon Ödülleri ile onurlandırdığı Dell ürünleri:







Dell Canvas 27 (Onur Ödülü, Daha İyi Bir Dünya için Teknoloji kategorisi)



Dell XPS 13 2'si 1 Arada (Onur Ödülü, Bilgisayar Donanımları ve Bileşenleri kategorisi)



Dell XPS 27 Hepsi Bir Arada (Onur Ödülü, Bilgisayar Donanımları ve Bileşenleri kategorisi)



Dell Latitude 5285 2'si 1 Arada (Onur Ödülü, Bilgisayar Donanımları ve Bileşenleri kategorisi)



Dell 27 Ultra İnce Monitör S2718D (Onur Ödülü, Bilgisayar Çevre Birimleri kategorisi)



Dell Alienware 17 ve Tobii Göz Takip Teknolojisi (Onur Ödülü, Oyun kategorisi)



Dell Premier Kablosuz Klavye ve Fare KM717 (Onur Ödülü, Bilgisayar Aksesuarları kategorisi)



Dell, CES 2017'den başlayarak bütün yıl boyunca oyun tutkunları, içerik yaratıcıları, sanal gerçeklik (VR) geliştiricileri ve meraklıları ve mobil profesyonellerini, bulabilecekleri en iyi görsel deneyimi sunan yeni ürünler ve çözümlerle buluşturmayı hedefliyor. Kaynak: Chip.com.tr