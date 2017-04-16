AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz oyunu Oltu'da kullandı.



Oltu Anadolu İmam Hatip lisesi 1100 nolu sandıkta oyunu kullanan Milletvekili Deligöz, sabah baba ocağı olan Narman'da sandıkları ziyaret ettikten sonra Oltu'ya geçti. Oltu'da birkaç sandık ziyaretinde bulunan Deligöz, Oltu İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde referandum oyunu kullandı. Deligöz, sandık görevlilerine çalışmalarında başarılar dileyerek, oylamanın vatana millete hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZURUM