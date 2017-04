Kim daha akıllı, kim daha deli? Baktığımız yer, cevapları belirler.



Aslında hepimiz potansiyel bir deliyiz. Bizi akıllı yapan, çıkmazlarımızdan kaçabilme ve gerekene uyum sağlayabilme becerisidir. Saklarız kendimizi, kimse bilmez fazlasını. Bu yüzden kaçarız delilerden. İçimizdeki korkuları, cevapsız soruları yansıttıkları için.



Her deliden alacağımız bir şey vardır. Her biri düşünceyle yoğrulmuş, olgunlaşmış benlikleriyle, zayıflıklarımızın, yaralarımızın yansımasıdır. Cesaret edemediğimiz derinliklerden seslenirler. Hangimiz daha özgür? Onlar, duvarların arasında, biz kuralların arasında… Özgürlüğü bedenlerin sınırlanması mı, yoksa zihinlerin sınırlanması mı belirler?



Akıl hastanesinde meçhul bir ölüm ve soruşturma için görevlendirilmiş bir dedektif. Doktor, hastalarına sanık muamelesi yapılmasına karşıdır. Dedektife göre ise herkes, tanıklığıyla suçludur. Dedektif, tüm deneyimlerinin aksine, baskı yapmadan nasıl sorgu yapacağının şaşkınlığında, delilerden delil toplamaya çalışır.



"Deli Saçması" oyununda, bir yandan gülecek, bir yandan sorgulayacaksınız. Soluk soluğa keyifli bir oyun izleyeceksiniz…





Tür: Komedi, Polisiye, Yetişkin Oyunu





Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.





Yazan: Evren Ersan





Yöneten: Evren Ersan





Web Sitesi: http://www.duskapanisanatmerkezi.com



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Kizilcahamam



Mekan : Necdet Ersan Sahnesi



Mekan Adresi : Akay Caddesi No: 13 (Yapı Kredi Bankası karşısı) Kızılay/Ankara



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Deli Saçması



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır