Oyuncu Mine Bıçakçı'nın yazdığı "Deli mi Ne?" adlı stand-up gösterisi, Asmalı Sahne'de izleyicisiyle buluşuyor.



"O, Türkiye'nin yeni dönem kadın komedyeni Mine Bıçakcı. Oyuncu olarak tanıdığımız Mine Bıçakçı bu defa kendi yazdığı anlatısı ile sahnede. Kadınları daha az gördüğümüz stand-up formatında bu defa kendi hikayesinden yola çıkan bir kadın var. İzleyenlerin dediği gibi Mine Bıçakçı dört mevsim yaşatıyor. Önce şaşırtıyor sonra güldürüyor, düşündürüyor ve en son ağlatıyor. Tadına doyulmaz bir anlatı sizleri bekliyor.



Hazır cevaplığı ve yüksek enerjisi ile seyirciyle ilk görüşte sıcak bir ilişki kuran Mina Bıçakçı, oyuncu kişiliğinden beslendiği anlatısında kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Mine Bıçakçı'nın ailesini, ergenlik hikayelerini, dizi sektörüne girişini, renkli ilişkilerini anlattığı gösteri, renkli bir kadının hayat hikayesini gözler önüne seriyor. Sıra dışı köstümü ile de şaşırtan Mine Bıçakçı uzun zamandır sahneye taşınmaya ihtiyacı olan şehirli kadının dertlerine değiniyor."