Deli Dana Hastalığı, Eğitim Toplantısı Düzenlendi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Batman İl Müdürlüğü tarafından il, ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekim ve yetiştiricilere, buzağı ölümleri ve deli dana hastalığı ile ilgili eğitim verildi.



Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli uzman veteriner hekimler tarafından verilen eğitime İl Müdür Yardımcısı Mehmet Afif Avcı, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Zeki İşcan, veteriner hekimler ve hayvan yetiştiricileri katıldı.



Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü uzman veteriner hekimleri tarafından yetiştiricilere 'Buzağı ölümleri ve ishalleri' konusunda üretime değer katan bilgiler verildi. Eğitim toplantısı, veteriner hekimlerin yanı sıra hayvan yetiştiricilerine yönelik 'BSE hastalığında numune alma ve gönderme usulleri' hakkında da bilgiler aktarıldı. - BATMAN