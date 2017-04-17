"Dekoratif Tabak Yapımı" Ebru Susamcıoğlu Cam ve Seramik atölyesinde meraklılarını bekliyor.



"Cam atölyemizin sıcak ve keyifli ortamı eşliğinde, her yaşa hitap eden camla tanışma atölyelerimizden birine katılmaya ne dersiniz? Bu 2 saatlik atölye çalışmasında "Füzyon Cam" tekniğini tanıyacak camın nasıl kesilerek şekil aldığını öğrenecek ve bir desenin elinizden nasıl cama dönüştüğünü göreceksiniz. Renkli cam plakaların kesilerek şekillendirilmesi ile hayalinizi "camlandıracaksınız".



Bağdat Caddesi Erenköy'de bulunan Ebru Susamcıoğlu Cam ve Seramik, gerekli tüm malzemeleri size veriyor. Yapmanız gereken tek şey hayal etmek... Bizimle deneyimleyeceğiniz bir atölye çalışmasında görüşmek dileğiyle..."



*Çay ikramdır.



Bilet Limiti: 12 adet



Süre: 2 saat



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Ebru Susamcıoğlu Cam ve Seramik Atölyesi



Mekan Adresi : Erenköy Mahallesi Fırın Sk No: 39/D



Başlangıç Saati : 18.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Dekoratif Tabak Yapımı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır