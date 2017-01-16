"Dekoratif Tabak Yapımı" Ebru Susamcıoğlu Cam ve Seramik atölyesinde meraklılarını bekliyor.



"Cam atölyemizin sıcak ve keyifli ortamı eşliğinde, her yaşa hitap eden camla tanışma atölyelerimizden birine katılmaya ne dersiniz? Bu 2 saatlik atölye çalışmasında "Füzyon Cam" tekniğini tanıyacak camın nasıl kesilerek şekil aldığını öğrenecek ve bir desenin elinizden nasıl cama dönüştüğünü göreceksiniz. Renkli cam plakaların kesilerek şekillendirilmesi ile hayalinizi "camlandıracaksınız".



Bağdat Caddesi Erenköy'de bulunan Ebru Susamcıoğlu Cam ve Seramik, gerekli tüm malzemeleri size veriyor. Yapmanız gereken tek şey hayal etmek... Bizimle deneyimleyeceğiniz bir atölye çalışmasında görüşmek dileğiyle..."



*Çay ikramdır.



Bilet Limiti: 12 adet Süre: 2 saat