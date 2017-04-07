Kızılyıldız Başantrenörü Dejan Radonjic, "Olağanüstü bir Avrupa Ligi sezonu geçirdik" dedi.



THY Euroleague'de Darrüşafaka Doğuş'a 78-62'lik skorla mağlup olan Kızılyıldız'da Başantrenör Radonjic, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Deneyimli koç, "Bizi bu sezon iki kez yendiler ve Play-off'a kalmayı başardılar. Bu sezon Avrupa Ligi'inde 16 galibiyet aldık ama ilk 8'e girmemize yetmedi. Ben yine de tüm oyuncularımı kutluyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Olağanüstü bir Avrupa Ligi sezonu geçirdik" diye konuştu. - İSTANBUL