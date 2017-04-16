Deik Başkanı Vardan'dan Referandum Açıklaması

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, belirsizliğin ortadan kalkacağı yeni dönemde ekonominin ana gündem olacağını ve reformların hızlanacağını öngördüklerini söyledi.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Anayasa değişikliği referandum sonuçlarını değerlendirdi. Vardan, "Belirsizliğin ortadan kalkacağı yeni dönemde ekonominin ana gündem olacağını ve reformların hızlanacağını öngörüyoruz" dedi.Yurt genelinde bir demokrasi şöleni olarak gerçekleşen bu halk oylaması ile milli iradenin tecelli ettiğini belirten Vardan şunları söyledi: "Referandum sonucunun ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Daha önce birçok defalar olduğu gibi, halkımız, bu oylamada da kendi iradesini en iyi şekilde yansıtacak nitelikte yüzde 87'e yakın büyük bir katılımla sandığa giderek tercihi yapmıştır. Böylesi yüksek katılımla gerçekleşen halk oylamasında kesin olmayan neticelere göre seçmenlerimizin çoğunluğu ülkemizin ileriye dönük yönetim şeklinin 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' olması yönünde tercihini ortaya koymuştur. Bu tercihte, geçmişte ülke yönetiminde yaşanan çift başlılık dahil, hükumet kuramama, ülkeyi koalisyonlara mahkum etme, hızlı karar alamama, bürokratik işleyişteki aksamalar gibi tüm yönetimsel sorunlar etkin olmuştur. Şimdi bundan sonra düşüncemiz, ülkemizin bütün bu sorunlardan arınmış olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve liderliğinde öncelikle 2023 ve akabinde 2053 ve 2071 hedeflerine yönelik altyapıyı oluşturarak ileriye emin adımlarla yürüyeceği ve ülkemizin dünya arenasında hak ettiği yeri almak üzere çalışacağı yönündedir. Bizler de iş dünyası olarak hepimiz bu misyonun bir parçası hüviyetinde dün olduğu gibi bundan sonra da, ülke hizmetine katkı sağlamaya çalışacağız. Tekrar, referandum sonucunun ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz". - İSTANBUL