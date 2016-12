Deik 30. Genel Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer bugün Körfez bölgesinde, Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da her taraf gıdadan tekstile, elektronikten mobilyaya, makineden temizliğe bizim ürünlerimizle dolu değilse bir yerde yanlış yapıyoruz, bir şeyleri eksik bırakıyoruz demektir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Tabii bizim sosyal, kültürel ve elbette ticari bütünleşme alanlarımızdır buralar. Onun için bizim buralara bunlarla yüklenmemiz lazım. Öncelikle kendi coğrafyamızda söz sahibi olmalıyız ki diğer bölgelere geçecek gücü ve cesareti bulabilelim." dedi.



Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 30. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ekonomide geçen 14 yıllık bilanço ortaya konulduğunda son dönemde bir durgunluğun görüldüğüne işaret ederek, bunların sebeplerinden bir kısmının siyasi hesaplaşmaların ürünü, bir kısmının da küresel ekonomide 2008'de başlayan ve hala süren sıkıntıların yansıması olduğunu dile getirdi.



Küresel ekonominin genel fotoğrafına bakıldığında Türkiye'nin yaşadığı tüm badirelere rağmen gayet iyi bir yerde durduğunu belirten Erdoğan, son 2 yıldır küresel ticaret hacminin daraldığını veya çok yavaş artış hızıyla yoluna devam ettiğini, buna rağmen Türkiye'nin küresel ticaret hacmindeki payının istikrarlı şekilde arttığını anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2009'da yaklaşık yüzde 1 olan küresel ticaretteki payının 2015'te yüzde 1'in üzerine çıktığını ve yılın ilk 2 çeyreği itibarıyla yüzde 1,12'ye yükseldiğini kaydederek, "İhracatımız düştüğü için gerçekten üzüntülüyüz ama bu rakamlarla dahi ihracatta küresel düzeyde yüzde 0,89'dan, bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 0,95'e çıkmış bulunuyoruz. Bunun için Sayın Zeybekci (Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci) biraz daha fazla koşturacaksın. Görüldüğü gibi önümüz açık. Devlet olarak dünya çapında 163 merkezde faaliyet gösteren ticaret müşavirlikleri, ataşelikleri ve ofisleriyle iş adamlarımıza her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.



Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yakında 11 ülkede açacağı Türkiye Ticaret Merkezlerinin de ihracatçılara yurt dışında daha kolay faaliyet gösterme imkanı sağlayacağını vurgulayan Erdoğan, "Hem ülkemiz hem de iş adamlarımız için ölçekler çok büyüdüğü için elde ettiğimiz başarılar artık gözümüze bizim gerçekten küçük görünüyor. 2002'de müteahhitlerimizin yurt dışında üstlendikleri projelerin ortalama büyüklüğü 20 milyon dolardı. Bugün bu rakam ne oldu biliyor musunuz? 100 milyon doların üzerine çıktı. Öyle mi? 20 milyon dolardan 100 milyon doların üzerine çıktı. Aynı durum hemen hemen tüm ekonomik verilerimiz için de geçerlidir." ifadesini kullandı.



"Yüksek katma değere sahip ürünlere ağırlık vermezsek, dış ticaretteki hedeflerimize ulaşamayız"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakamların hangi alanlarda zafiyet görüldüğüne ve dolayısıyla nerelere yüklenmek gerektiğine işaret ettiğine değinerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sektörel bazda dış ticaret açığımızın dörtte üçünü kimya, eczacılık, metal ürünleri, makine teçhizat ve geri dönüşüm sektörlerinde veriyoruz. Mal grupları bazında ise yatırım mallarındaki açığımız toplam dış ticaret açığımızın üçte birinden fazlasına karşılık geliyor. Aynı şekilde yüksek teknolojili ürünlerin dış ticaret açığımızdaki payı yüzde 40'ın üzerindedir. Bütün bu verilerin bize verdiği mesajlar çok açıktır. Bir defa inovasyona, yüksek teknolojiye dayalı, yüksek katma değere sahip ürünlere ağırlık vermezsek, dış ticaretteki hedeflerimize ulaşamayız. Bu gerçek, savunma sanayi başta olmak üzere geleceğimiz için kritik öneme sahip sektörler bakımından da geçerlidir. Devlet ve özel sektör iş birliğiyle kısa zamanda üretimimizin ve dış ticaretimiz yapısını bu yönde değiştireceğimize inanıyorum."



Bu noktada ciddi değişim ihtiyacı bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Eğer bugün Körfez bölgesinde, Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da her taraf gıdadan tekstile, elektronikten mobilyaya, makinadan temizliğe bizim ürünlerimizle dolu değilse bir yerde yanlış yapıyoruz, bir şeyleri eksik bırakıyoruz demektir. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Tabii bizim sosyal, kültürel ve elbette ticari bütünleşme alanlarımızdır buralar. Onun için bizim buralara bunlarla yüklenmemiz lazım. Öncelikle kendi coğrafyamızda söz sahibi olmalıyız ki diğer bölgelere geçecek gücü ve cesareti bulabilelim. Her işte olduğu gibi burada da başarının formülü açık ve basit: Çalışmak, daha çok çalışmak, gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak. Mesele budur." diye konuştu.



