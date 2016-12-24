Deik 30. Genel Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların boşa çıkartılması konusunda devletle birlikte iş dünyasına çok önemli görevler düştüğünü belirterek, "Bu kritik dönemde yatırımlarını, projelerini, gayretlerini erteleyen herkes benim nazarımda ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır. Bunun altını çiziyorum." dedi.



Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 30. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.



DEİK'in 30 yıldır Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, üretmesi, dışarıya daha fazla mal ve hizmet satması için çalıştığını, çabaladığını ve gayret ettiğini anlatan Erdoğan, bugüne kadar DEİK çatısı altında hizmet verenlere teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışı seyahatlerin hemen hemen tamamında birlikte olduğu DEİK yönetimine, iş konseyleri başkanları ve üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanlarında olup destek vereceklerini söyledi.



Türkiye'yi 1 trilyon dolar dış ticaret, 2 trilyon dolar milli gelir ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefine ancak hep birlikte çalışarak ulaşabileceklerini kaydeden Erdoğan, 2023 hedeflerine en samimi ve sıkı sahip çıkan kesimlerin başında iş adamları ve özellikle de DEİK üyelerinin geldiğini anlattı. Erdoğan, milletin, ülkesine güvenen, zor günlerinde kendisi için fedakarlık yapan iş adamlarını asla unutmayacağını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların boşa çıkartılması konusunda devletle birlikte sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Bu kritik dönemde yatırımlarını, projelerini, gayretlerini erteleyen herkes benim nazarımda ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır. Bunun altını çiziyorum. Hükümetimiz, iş dünyamıza esnaf, sanatkarlarımıza vergi ve sicil affından kredi kolaylığına kadar pek çok ilave destek verdi ve vermeye de devam edecek. Bunun karşılığında iş dünyamızdan tek beklentimiz, ekonominin çarklarını hızlandırması, piyasayı hareketlendirmesidir. Çünkü yaşanan sıkıntının en önemli sebebi herkesin bekleme durumuna geçmesidir Bu bakımdan 'milli seferberlik' diyorum, boşuna demiyorum. Benim 'milli seferberlik' dediğim olay, 'eline silahını al, sokağa çık' bu değil. İşte 'milli seferberlik' bu. Dövizdeki spekülasyon dahil ekonomiye yönelik saldırıları işte bu hava besliyor, destekliyor. Bugün sınırlarımız içindeki ve dışındaki terör örgütleriyle nasıl canhıraş bir mücadele içindeysek, ekonomimize yönelen saldırılar karşısında da aynı kararlılığı göstermek mecburiyetindeyiz."



"Bu oyunları biz bozacağız"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesini ve milletini savunmak için en kıymetli varlığını, canını ortaya koyan yiğitlerin, aynı amaç için sermayesini kullanması gerekenlere örnek ve ibret olması gerektiğini vurguladı.



Ekonomiye döviz üzerinden bir saldırı başlayınca millete ve iş adamlarına Türk lirasına geçme çağrısı yaptığına dikkati çeken Erdoğan, "Bazılarının benim bu çağrılarımı istihza ile karşıladığını biliyorum. Halbuki ortada 1994 krizinden beri yaşadığımız bir hakikat var. Birileri döviz spekülasyonuyla ekonomimize yön vermeye çalışıyor. Bu spekülasyonun gerisinde hiçbir rasyonel ekonomik sebep yoktur. Amaç, siyasi operasyonlara zemin hazırlamaktır. Bakın aynını komşu ülkelerde de yapıyorlar. İşte Rusya, Çin, Azerbaycan. Buralarda da yapıyorlar ama bu oyunları biz bozacağız. Bunu bozmak için de inşallah yerli paraya geçmek suretiyle bu adımları atacak ve kur baskısını inşallah bu ihracatta, ithalatta üzerimizden silkeleyip atacağız." diye konuştu.



Erdoğan, geçen 14 yılda defalarca bu tuzağa çekilmeye çalışıldıklarını dile getirerek, kimi kamuoyunca bilinen, kimi bilinmeyen bu kumpasların hepsine karşı da gereken tedbirleri alarak bu oyunları bozduklarını söyledi.



Sadece 2009 yılında kendilerinden kaynaklanmayan ve tamamen küresel ekonomik krizin etkisiyle bir küçülme yaşadıklarına vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz 3,5 yıldır ülkemize yönelik her saldırının ekonomik kriz çabasıyla gerçekleştirildiğine de şahit olduk. Gezi olaylarını hatırlayın, ne diyorlardı, 'Tüketmeyin, ekonomi dursun' diyorlardı. 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişiminin hedefinde ülkemizin önemli projelerini yürüten iş adamlarının da olduğunu biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Ülkemizi karalamak için yürütülen kampanyaların asıl gayesinin ihracatımızı, turizmimizi baltalamak olduğu apaçık ortadadır. 15 Temmuz darbe girişimini takip eden günlerde şayet milletimiz 12 milyar dolar bozdurarak ekonomisine sahip çıkmasaydı, aynı oyunu orada da oynayacaktı ama bu millet sıradan bir millet değil. Çağrımıza aniden cevap verdi ve ne var ne yok elinde hemen onu bozdurdu ve piyasaya sürdü."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde kurda yaşanan dalgalanmaya karşı tıpkı 15 Temmuz'da milletin yaptığı gibi, daha önceki saldırılarda aldıkları tedbirler gibi kararlı ve sabırlı bir duruş ortaya koymak mecburiyetinde olduklarını anlatarak, "İşte bu sebeple ben 'Yatırım yapın.' diyorum. 'Türk lirasına geçin, üretin, ihraç edin, istihdam sağlayın.' diyorum. Çünkü bize zerk edilmeye çalışılan zehrin panzehiri bunlardır."dedi.



Onun için sürekli faizin düşürülmesinden bahsettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Faizin düşmesi lazım burada yine söylüyorum. Kamu bankaları dahil faizin düşmesi lazım. Niye? Girişimcinin önünü açmamız için faizin düşmesi lazım. Girişimci yatırımı yapacak ki istihdam olsun, üretim olsun, rekabet olsun. Eğer girişimcinin rekabet yapmasına fırsat hazırlamazsak bunlar nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.



(Sürecek)