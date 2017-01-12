Dehşete Düşüren Görüntü! Balyozu Kafasına İndirdi

Hindistan'ın güneyinde Sih Bayramı'nda düzenlenen gösteride kan donduran bir olay yaşandı. Dövüş sanatları ustası olduğu belirtilen bir adam, gözleri bağlı bir şekilde, yere yatmış iki gönüllünün etraflarına konan meyveleri elindeki balyozla parçalarken, korkunç bir manzaranın parçası oldu!

ELİNDEKİ BALYOZU KAFASINA İNDİRDİ

İngiliz Daily Mail gazetesin internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, söz konusu usta elindeki balyozla yerde yatan adamların uzuvlarının yakınlarına konan hindistan cevizi ve karpuzları parçalıyor. Etrafa toplanan kalabalık ise ilgi çekici bu gösteriyi merakla izliyor. Ancak bir an geliyor ki dövüş sanatları ustası elindeki balyozu, yerde yatan adamın kafasına indiriyor.

DARBE ALAN ADAMIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Talihsiz adam alnına darbeyi alınca yerinden sıçrıyor ve yan yatıyor. Şoke olan insanlar, hemen yardıma koşuyor. Görüntülere adamın kalabalık arasında ayağa kalkıp yürüdüğü yansıyor. Ancak haberde, ölümden dönen şahsın akıbetine ilişkin net bir bilgi yer almıyor.