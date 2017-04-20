Dehşet: Önce Yakıldı Sonra...

Lefkoşa'da arkadaşı tarafından önce yakılan kadın bıçaklanarak öldürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Lefkoşa'da seyir halindeki araçta Suat Asırlı isimli zanlı ile Gamze Pehlivan ile kavga etti. Gamze Pehlivan araçtan aniden inerek Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine doğru kaçmaya çalıştı ancak Suat Asır'ın benzin dökerek Gamze Pehlivan'ı öne yakmaya çalıştı daha sonra bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Katil zanlısı yakalanmadan önce polis tarafından yapılan açıklamada, "18.04.2017 tarihinde, 14: 00 sıralarında, Haspolat'ta, meçhul bir erkek şahıs, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile tartıştığı Gamze Pehlivan'ı (37) vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklamak suretiyle ağır şekilde yaralamıştır. Olayda ağır yaralanan Gamze Pehlivan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmiştir" denildi.



(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)