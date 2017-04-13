Dehşet Odası Filmi
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Punk rock grubu The Ain't Rights gezici olarak barlarda konser verirken son dakika kararıyla Oregon'un ormanlık bölgesindeki bir barda sahne almak için yola çıkarlar. Mekana gittiklerinde her şey yolundadır ve konseri sorunsuz atlatırlar. Ancak konser sonrası, sahne arkasındaki odalarında genç bir kadının cesediyle karşılaşırlar. Mekanın acımasız sahibi olayın tek şahitleri olan grubun ortadan kaldırılmasına karar vermiştir. Müzisyenler, o ve adamları tarafından abluka altına alınan bir odada hayatta kalma savaşı verecekleri uzun bir geceye adım atar.
Yönetmen: Jeremy Saulnier
Senaryo: Jeremy Saulnier
Oyuncular: Imogen Poots, Alia Shawkat, Anton Yelchin, Patrick Stewart, Mark Webber, Joe Cole, Eric Edelstein, Macon Blair , Kai Lennox, Callum Turner, Taylor Tunes, Mason Knight, Samuel Summer, Colton Ruscheinsky
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Green Room
Yapımcı Firma: Broad Green Pictures
Yapım Yılı: 2015
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 94 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 14.04.2017
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