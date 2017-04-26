Deha Filmi
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Hayatı başarısızlıklarla dolu olan Frank Adler (Chris Evans), Florida kırsalında yeğeni Mary'yi büyütürken, Mary'nin okula başlamasıyla birlikte hemen yetenekli olarak yaftalanması sebebiyle Mary'nin annesi Evelyn ile kızı büyütme konusunda bir savaşa girecek.
YÖNETMEN: Marc Webb
SENARYO: Tom Flynn
OYUNCULAR: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia Spencer, Michael Kendall Kaplan, John M. Jackson, Glenn Plummer, John Finn, Elizabeth Marvel, Candace B. Harris, Jon Sklaroff, Jona Xiao, Julie Ann Emery, Keir O'Donnell
FİLMİN TÜRÜ: Drama
ORİJİNAL ADI: Gifted
YAPIMCI FİRMA: FilmNation Entertainment
YAPIM YILI: 2017
YAPIM ÜLKESİ: ABD
ORİJİNAL DİLİ: İngilizce
FİLMİN SÜRESİ: 101 dk.
DAĞITICI FİRMA: TME (The Moments Entertainment)
VİZYON TARİHİ: 26.05.2017
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