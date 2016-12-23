Değiştir Bakalım Filmi

Kasabada yaşayan kadınlar ve erkeklerin yer değiştirmesiyle başlayan olaylar, bir komedinin başlangıcı olur. Artık kadınlar evin reisi, erkekler yuvayı kuran birer dişi kuştur. Askere bile kadınlar gitmektedir. Hatta mafyalar bile artık kadındır. Erkeklerin durumu ise gazete haberlerine manşet olacak türdedir. Kasabada kadın-erkek ilişkisi ekseninde eğlenceli ve komik durumlar ortaya çıkacaktır.

Eda Fatma Gürbüz'ün yönettiği filmin senaryosu ise Nehir Aksu ve Hakan Göksu'ya ait.





YÖNETMEN: Eda Fatma Gürbüz

SENARYO: Nehir Aksu, Hakan Göksu

OYUNCULAR: Tuğçe Karaoğlan, Nilgün Kasapbaşoğlu, Arman Kutman, Merve Altınkaya, İnci Pars, Güray Yalçın, Bora Karakul, Fatma Karanfil

FİLMİN TÜRÜ: Komedi

ORİJİNAL ADI: Değiştir Bakalım

YAPIMCI FİRMA: 0

YAPIM YILI: 2016

YAPIM ÜLKESİ: Türkiye

ORİJİNAL DİLİ: Türkçe

DAĞITICI FİRMA: Derin Film

VİZYON TARİHİ: 23.12.2016



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