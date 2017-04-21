Değişim Olanakları Zirvesi

Eczacılık ve Sağlık Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Değişim Olanakları Zirvesi

Eczacılık ve Sağlık Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Değişim Olanakları Zirvesi

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Yunusemre, Sağlık, Hayır