Değişim Olanakları Zirvesi
Eczacılık ve Sağlık Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Eczacılık ve Sağlık Kulübü tarafından Kongre Merkezi Salon Anadolu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Değişim Olanakları Zirvesi
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io