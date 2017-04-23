Değişim Koleji'nde Uluslararası Bayram Kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sadece Türkiye'de yaşayan çocukları değil dünya çocuklarını da sevindirdi. Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Özel Değişim Koleji'nin davetlisi olarak Aydın'a gelen Romanyalı çocuklar Aydın'daki çocukların bayram sevincine ortak oldu.



Değişim Koleji 23 Nisan'ı oldukça değişik program ve aktivitelerle kutladı. Romanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri 1 hafta boyunca ağırlayan Değişim Koleji öğrencileri Türk Kültürü'nü misafirlerine anlattı. Kutlamalar hafta boyu devam ederken Değişim Koleji öğrencileri ve misafir Romanyalı öğrenciler okulda çeşitli aktiviteler yaptılar. Fen bilgisi dersinde konuk olarak deneyler, görsel sanatlar dersinde kokulu taşlar, müzik dersinde ritim çalışmalarına katılan Romanyalı öğrenciler Aydın'daki etkinliklere renk kattılar.



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ADÜ Ziraat Fakültesi tesislerinde bahar şenliği de yapıldı. Ardından hafta içerisinde Afrodisyas Antik Kenti'ni ve Pamukkale'yi ziyaret eden öğrencier ve Romanyalı konukları dolu dolu bir bayram yaşadılar. Okulda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programlarında ise Değişim Koleji Folklor Ekibi ve Romanyalı öğrencilerden oluşan folklor ekibi ayrı ayrı gösterilerle performanslarını sergilediler. Hafta boyunca öğrenciler çocuk olmanın tadını doya doya yaşadılar. - AYDIN