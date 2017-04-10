Değişiklik Ülkenin Geleceğiyle Ilgilidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anayasa değişikliği asla bir parti ile ilgili değildir, ülkenin geleceğiyle ilgilidir" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Çorum'daydı. Abide Meydanında büyük ve coşkulu bir kalabalığa hitap eden Erdoğan, milli meselelerde parti ayrımı yapılmaması gerektiğini, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de Türkiye'ye çağ atlatacak milli bir sistem ve milli bir mesele olduğunu kaydetti. Erdoğan, dış mihrakların bundan sonra bu ülkeyi bölemeyecekleri için bundan rahatsız olduklarını aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Cumhurbaşkanı, "Ana muhalefet partisinin görevi, FETÖ'nun safsatalarına borazanlık yapmak mıdır?" diye sordu.



(İHA)