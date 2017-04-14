Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "1. Uluslararası Değişen Dünyada Türk Halklarının Geleneksel Kültürü Konferansı" başladı.



Dünyada 6 bağımsız Türk cumhuriyeti ve Rusya'ya bağlı 8 Türki cumhuriyetten toplam 150 bilim insanının katıldığı konferansın açılış oturumunda, Tataristan Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin ve Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç da konuşmacı olarak hazır bulundu.



Turhan Dilmaç, Tatarca yaptığı konuşmasında, toplantının Türk dünyasının tarihi ve bilimsel merkezlerinden biri olan Kazan'da düzenlenmesinin sembolik önemine değindi. Böyle toplantılarda kendilerinin daha az, bilim insanlarının daha çok konuşmasının verimli olacağını ifade eden Dilmaç, konuşmasını kısa tuttu.



Çalışma dili olarak Türkçe, Rusça ve İngilizce düzenlenen konferansa Türkiye'den Konya Erbakan Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinden 15 bilim insanı katılıyor.



Konferansın amacının, Türk halklarının edebiyat, dil, tarih, toplum, kültür, folklor, etnografi alanlarındaki sorunlarını uzmanların katılımıyla ele almak olduğu ifade ediliyor.



Katılımcılardan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Durbilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dünyasının çeşitli alanlarında ortak sorunları bulunduğunu söyledi.



Durbilmez, "Bizi diğer topluluklardan ayıran ve yaklaştıran en önemli özelliklerimiz geleneklerimiz, göreneklerimiz, sözlü edebiyatımız, ortak tarihimizin bir olması, aynı kültür ve kökenden geliyor olmamız. Bugünkü problemlerimizin kaynağında, ortak değerlerimizin karşılıklı olarak yeterince aktarılamaması, bunların güncel televizyon programları ve dizilerle, sinema filmleriyle ve diğer kültür araçlarıyla yansıtılamaması, bu alandaki örneklerin az olması var. Günümüzde geleneksel olanı geleceğe taşıyabilmemiz için onu çağdaşlıkla birleştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Türk bilim adamı, bu tür konferansların kültürel değerlerin, bilimin ışığında gün yüzüne çıkarılması için gerekli olduğunu, karşılıklı bilgi aktarımının bilim insanları için de ufuk açıcı sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı.



Konferans yarın, "Türk Halklarının Maddi ve Manevi Kültürü", "Geleneksel Kültürü Araştırma Yöntemleri", "Türk Halklarının Etnik Tarihi ve Geleneksel Kültürü", "Türk Dillerini Öğrenmede Aktüel Problemler", "Etnoğrafya, Etnik Müzik ve Folklor" konulu beş ayrı panelle devam edecek.