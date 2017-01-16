Muş Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yürütülen Değerler Değişiyor Kadınlar Üretiyor Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.



Türkiye ve Avrupa Birliğince finanse edilen Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi 2. Hibe Programı kapsamında yer alan Değerler Değişiyor Kadınlar Üretiyor Projesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.



Proje Koordinatörü Abdulselam Er, toplantıda yaptığı sunumda, kadınların eğitimini çok önemsediklerini ve projenin de bu düşünceyle hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu projemiz yüzlerce proje içinde ilk 37 proje içinde yer aldı. Bir yıllık bir uygulanma süresi var. Hasköy Halk Eğitim Müdürlüğü, Korkut Halk Eğitim Müdürlüğü ve Korkut ve Hasköy Kaymakamlıkları projemizin aktif paydaşlarıdır. Projenin amacı 25 ile 40 yaş arası işsiz kadınlara eğitim imkanı sağlamaktır."



Toplantıya, projenin paydaşları ve kurum amirleri katıldı.