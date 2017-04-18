Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu, Amerika'daki Festivalde Coştu
Deren Talu, arkadaşı Melissa Nahcivan ile birlikte katıldığı Coachella Müzik Festivali'nden paylaştığı fotoğraflarla yürek hoplattı.
Oyuncu Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan kızı Deren Talu, Amerika Los Angeles'ta oyunculuk eğitimi alıyor.
DÜNYACA İSİMLERLE AYNI FESTİVALDE
19 yaşındaki Deren, arkadaşı Melissa Nahcivan ile Kaliforniya'ya geçti. Ana Beatriz Barros, Alessandra Ambrosio, Kendall Jenner ve Rita Ora gibi dünyaca ünlü isimlerin de katıldığı Coachella Müzik Festivali'nde eğlendi.
DİLARA TARKAN DA ORADA
Eser Yenenler ile kısa bir aşk yaşayan, sosyetik güzel Dila Tarkan da festivalde.
İşte o festivalden kareler;
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