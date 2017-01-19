Defne Rotary Kulübü'nden Başkan Savaş'a Ziyaret

Gerçekleşen nezaket ziyaretine, HBB Başkan Vekili Serdar Güven, Antakya Defne Rotary Kulübü Başkanı Süleyman Çolakoğlu ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri katılım gösterdi.

Antakya Defne Rotary Kulübü Başkanı Süleyman Çolakoğlu; Başkan Savaş'ın 2017 yılına Hatay'ı yenilikçi anlayışıyla kaliteli ve vatandaşların ihtiyaçlarını ön planda tutan çağdaş belediyecilik ruhuna taşıdığını ve bu ruh ile Hatay'ı daha da ileri bir düzeye yükselteceği inancını dile getirdi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAŞKAN SAVAŞ İLE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Başkan Savaş ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay'ın genel sorunlarını, bu sorunlara yönelik yapılması gereken plan ve projeleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Hatay ilinin ekonomik, sosyal, kültürel, turizm alanlarında nasıl en iyi yere gelebilir ve bu husus da ortak akılın önemi belirtildi. Bu düşünceler sonucunda Hatay ilimizi Akdeniz'in önde gelen şehirlerinden biri olma noktasına nasıl daha ileriye taşıyabiliriz ve şehri oluşturan tüm dinamikleri nasıl harekete geçirebiliriz konuları istişare edildi.