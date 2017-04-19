Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Kale Mahallesi Narlı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında izinsiz kazı yapan A.T. ve S.M.'yi gözaltına alırken, kazıda kullandıkları 2 el dedektörü ve diğer malzemelere el koydu.



Ekipler tarafından suçüstü yakalanan define avcıları Jandarmadaki ifadelerinin ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - MANİSA