Define Avcıları Asırlık Köprünün Çevresini Kazdı

KAYSERİ'nin Tomarza İlçesinde bulunan asırlık taş köprünün etrafı hazine avcıları tarafından kazıldı.



Yatılı Bölge Orta Okulunun yakınında bulunan asırlık taş köprünün ayaklarının bastığı yerler başta olmak üzere köprünün her köşesi defineciler tarafından kazıldı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yapılan kazı çalışmalarından define avcılarının bir şey bulup- bulamadığı belirsizliğini korurken tarihi köprü yıkılma tehlikesi karşı karşıya kaldı. Polis, define arayan kişi ya da kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.



- Kayseri