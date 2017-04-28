Define Ararken Göçük Altında Kaldı

Bursa'da define aramak için oğluyla kaçak kazı yaparken oluşan göçüğün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Define Ararken Göçük Altında Kaldı

Bursa'da define aramak için oğluyla kaçak kazı yaparken oluşan göçüğün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

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Bursa, GÖÇ
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