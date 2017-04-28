Define Ararken Göçük Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

BURSA'da oğluyla birlikte define aramak için kaçak kazı yaptığı sırada göçük altında kalan 57 yaşındaki Ali Çivi hayatını kaybetti.



Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesi'nin ormanlık alanında meydana geldi. 27 yaşındaki oğlu Erdoğan Çivi ile birlikte define aramak için kaçak kazı yapan Ali Çivi'nin kazdıkları tünelde göçük oluştu. Babasının hareketsiz şekilde göçük altında kaldığını gören Erdoğan Çivi durumu 112 Acil Servis Ekiplerine bildirdi. Çivi'nin göçük altından kurtarılması için olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Çivi'yi toprak altından çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ali Çivi'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.



Çivi'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.