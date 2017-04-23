Defarges Erdoğan'dan Özür Diledi
Fransız siyaset bilimci Defarges, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlerin kamuoyunda yarattığı tepki üzerine özür diledi.
Fransız siyaset bilimci Defarges, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bir televizyon kanalında sarf ettiği sözlerin kamuoyunda yarattığı tepki üzerine özür diledi.
Kaynak: Dunya.com
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