Defans Hattının En Pahalıları
Transfermarkt'ın verilerine göre kulüplerin yüksek bonservis bedelleri ödeyerek kadrolarına kattığı savunma oyuncuları belli oldu.
Transfermarkt'ın verilerine göre kulüplerin yüksek bonservis bedelleri ödeyerek kadrolarına kattığı savunma oyuncuları belli oldu.
Kaynak: Dunya.com
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