Defacto'ya Uluslararası İki Ödül

HAZIR giyim ve moda sektöründe faaliyet gösteren DeFacto, ABD'nin Florida Eyaleti'nde bu yıl 22'incisi düzenlenen İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri'nde iki ödül birden kazandı.



2015 yılında da HROnline projesiyle "işe alım kategorisinde' gümüş ödüle layık görülen DeFacto, 2016 yılında da 'mutluluk müdürü' ve 'lLiderlik programları' ödüllerinin sahibi oldu. Florida eyaletinde 26 Ocak'ta yapılan ödül töreninde konuşan Brandon Hall Grubunun Araştırma Çalışmalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Claude J. Werder, insan sermayesinin yönetimine yönelik uygulamaları sayesinde DeFacto'nun bu alanda gerçek bir lider olduğunu söyledi. Werder, "DeFacto, çalışanların ihtiyaçları konusunda derin bir bilgiye sahip olduğunu ve ayrıca çalışanlarını, şirketinin amaçlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacak şekilde hem kişisel hem de profesyonel açıdan etkileyebilmek için nasıl etkileşime girmesi gerektiğini ve çalışanlarını nasıl geliştireceğini bildiğini gerçekten gösterdi. DeFacto'nun özellikle perakende sektöründe yapmış oldukları gerçekten etkileyici" dedi.



DeFacto İnsan Kaynakları ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Şenol, Türkiye'nin insan kaynaklarına verdiği önemi uluslararası arenaya taşıdıklarını söyledi. Yeni nesil lider programı ile bir akademi yapılanmasını, geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi ve çalışanların gelişiminin sağlanmayı hedeflediklerini belirten Şenol, "Yine Türkiye'de bir ilk olarak şirketimizde kurulan 'mutluluk müdürlüğü' DeFacto'nun çalışan memnuniyetine verdiği önemin en güzel örneğidir" dedi.



- İstanbul