DeFacto, danışmanlık şirketi Brandon Hall'ün düzenlediği "İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri"nde 2 ödüle layık görüldü.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, Brandon Hall tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri"nde 2 gümüş ödül kazandı.
"Mutluluk Müdürü" uygulaması ve "Liderlik Programları" ile ödül alan DeFacto, 2015 yılında da HROnline projesiyle "İşe Alım" kategorisinde gümüş ödüle layık görülmüştü.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto İnsan Kaynakları ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Şenol, Türkiye'nin insan kaynaklarına verdiği önemi uluslararası arenaya taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"New Generation Leadership projemizle sektörde bu ödülü kazanan ilk firma olduk. Çalışanlarımız ve yöneticilerimizin gelişimine destek veriyoruz. Stratejik iş hedeflerimiz ile kurum kültürü ve değerlerimizle uyumlu özel programlar tasarlayıp şirketimizi her alanda geleceğe taşıyoruz."
Defacto'ya Brandon Hall'den 2 Ödül
DeFacto, danışmanlık şirketi Brandon Hall'ün düzenlediği "İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri"nde 2 ödüle layık görüldü.
DeFacto, danışmanlık şirketi Brandon Hall'ün düzenlediği "İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri"nde 2 ödüle layık görüldü.
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