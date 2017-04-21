Defacto Tunus'ta İlk Mağazasını Açtı

DeFacto, büyüme hedefleri kapsamında Kuzey Afrika'yı pazarları arasına alarak bölgedeki 9'uncu mağazasını Tunus'ta açtığını duyurdu.



Yurt dışında yatırımlarına devam eden DeFacto büyüme hedefleri kapsamında Kuzey Afrika'yı pazarları arasına alarak bölgedeki 9'uncu mağazasını Tunus'ta açtığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada Kuzey Afrika'da 2017 yılı içinde 13 mağaza daha açmayı planlayan DeFacto'nun yıl sonunda bölgede 20 mağazaya ulaşmayı hedeflediği bildirildi. Şirketin, faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda dünya trendlerine uygun tasarımları ve geniş ürün yelpazesinden oluşan koleksiyonlarını moda severlerle buluşturmaya devam edeceğini aktardı.



"Sahra Altı'nda yaygınlaşacağız"



Kuzey Afrika'nın en önemli merkezlerinden biri olan Tunus'a yatırım yapmaktan mutluluk duydukları dile getiren DeFacto CEO'su İhsan Ateş, Yıl sonuna kadar Tunus'ta ikinci mağazayı açacaklarını ve Sahra Altı'nda yaygınlaşacaklarını söyledi. Ateş, "Kuzey Afrika'nın merkezi konumundaki Tunus, nüfus, finansal veriler ve lokasyon gibi avantajları barındırıyor. Stratejik planımız çerçevesinde Kuzey Afrika hattında yatırımlarımız devam edecek. Özellikle Fas ve Mısır'da derinleşip mağaza sayılarımızı her yıl artırmayı hedefliyoruz. Örneğin 2015 yılında Fas'ta 1 mağazamız vardı, 2016 yılını 5 mağaza ile kapattık" dedi.



"Globalleşme çalışmalarında örnek markayız"



Dünyanın pek çok yerinde faaliyet gösterirken, farklı bölgelerdeki tüketici taleplerine cevap verebilmek için yerel şartlara uygun üretim, pazarlama ve yönetim süreçleri geliştirdiklerini dile getiren Ateş, "Globalleşme, sadece yurt dışında mağaza açmak demek değil. Global pazarlama stratejileri geliştirerek her coğrafyada müşteri beklentilerini iyi anlamak, yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünleri sunmak, hatta iletişim çalışmalarını da yerel medya tüketimine göre planlamak demek. Bu sayede birbirinden farklı dinamiklere ve kültürlere sahip yeni ve çeşitli pazarlarda geleneklere, alışkanlıklara, yaşam tarzına göre ürünleri belirleme, operasyon süreçlerini verimli yöneterek, doğru kanaldan ve doğru tonda iletişim yaparak, çevik hareket ederek ve sonuçta girdikleri pazarlarda sürekli başarıyı yakalayarak, Türkiye'deki ilk başarılı globalleşme hikayelerinden birini yazdık" diye konuştu. - İSTANBUL