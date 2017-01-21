Dedeman Konya Kadınlar Kulübü'nde Etkinlikler Hız Kesmiyor

Etkinlikte öncelikle kadın üyelerinin birbirleriyle kaynaşması için zengin ikramların yeraldığı bir çay saati buluşması gerçekleşti, ardından üyeler Uz.Psikolog Adil Maviş'in sunumu ile hem bilgilenme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buldular. Konuşmacı misafire merak ettikleri soruları sordular. Etkinlik, Aralık ve Ocak ayında doğumgünü olan üyeler için hep birlikte pasta kesilmesiyle sona erdi.

Her etkinlikte, konusunda uzman ve farklı çalışmalarıyla dikkat çeken konuşmacıları davet etmeye özen gösterdiklerini belirten Otel yöneticileri, önümüzdeki aylarda da sürpriz isimleri üyeleri ile buluşturacaklarının müjdesini verdi.