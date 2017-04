Dedektif İmam, İkinci Hırsızı da Yakalattı

AYŞE YILDIZ - Antalya'da namaz kıldırırken cep telefonunu çalıp özçekim yapan hırsızı dedektif gibi iz sürerek kısa süre önce yakalatan imam, geçici görevlendirildiği başka bir camide, güvenlik kamerası görüntülerinden tanıdığı hırsızı da yakalattı.



Konyaaltı 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde görevli imam Emre Mermer, geçici görevlendirildiği Arapsuyu Eski Cami'deki yardım kutusunun devrildiğini fark etti.



Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Mermer, 280 kiloluk yardım kutusunu devirip sürekli sallayan hırsızın, para atma deliğinden çıkardığı bozuk paraları çaldığını tespit etti.



İmam Mermer'in ihbarıyla camiye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, parmak izi alarak tutanak tuttu.



Ertesi sabah, 15 Temmuz Şehitler Camisi'nin yanındaki evine giden Mermer, şadırvanda beklerken gördüğü bir kişiden şüphelenerek yanına yaklaştı, güvenlik kamerası görüntülerinde belirlediği hırsıza benzetti.



Hırsızı oyalamaya çalıştı



Polise haber veren Mermer, oyalamaya çalıştığı şüphelinin aç olduğunu söylemesi üzerine peynir ekmek ikram etti. Bu sırada caminin yanından geçen sivil polisi fark eden Mermer, zanlının Arapsuyu Eski Cami'deki hırsızlık olayına karışan zanlıya benzediğini belirterek yardım istedi.



Şüpheliyi gözaltına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu dedektifleri, yardım kasası hırsızlığının an be an yansıdığı caminin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



Yardım kutusunu devirip sallayarak para atma deliğinden çıkardığı paraları çalıp uzaklaştığı görülen kişi olduğu anlaşılan şüpheli Halit B.'nin parmak izleri de yardım kasasındaki izle örtüştü.



Yasal işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halit B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Dedektif gibi iz sürmüştü



Cami imamı Emre Mermer, görev yaptığı 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde 10 Nisan'da ceketini ve telefonunu çalan hırsızın yakalanması için dükkanları gezip, telefonunu bulmuştu.



Emniyetten telefonunu teslim alan Mermer, cihazındaki hırsızın özçekim fotoğrafını polise teslim etmişti. Fotoğrafın çekildiği lokantayı da tespit eden Mermer, hırsızın yakalanmasını sağlamıştı.