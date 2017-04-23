Dede Mesleğinden Vazgeçmedi

AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde 100 yıllık dede mesleği taş değirmenciliği sürdüren, üniversite mezunu 32 yaşındaki Ergün Güleç, lezzet ve doğallığın sırrının taş değirmen olduğunu söyledi.



Bozdoğan'ın Esenköy Mahallesi'nde ailesi 4 kuşaktan bu yana taş değirmenciliği yapan Ergün Güleç, tarlasında yetiştirdiği mısırları topladıktan sonra öğütüp toptancılara satıyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümünü'nden mezun olan evli ve 2 çocuk babası Güleç, ailesinin geçimini dede yadigarı değirmencilikten sağlıyor. Evin tek oğlu Ergün Güleç, çocukluğunun babası ve dedesini izleyerek geçtiğini söyledi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra başka bir iş aramadığını anlatan Güleç, işini severek yaptığını belirtti.



BÜYÜK DEDEDEN TORUNA



Bozdoğan'a 10 kilometre uzaklıktaki Esenköy'de geleneği sürdüren Güleç, şöyle dedi:



"Bu taş değirmenin 100 yıllık geçmişi var. Büyük dedem, dedeme, dedem de babama öğretmiş. Büyük dedem değirmeni 30 yıl suyun kenarında çalıştırmış. Yaklaşık 50 yıl da dedem devam ettirmiş. Su ve dizel motorun ardından elektrik ile çalıştırmaya başlıyorlar. Daha sonra da bu işi babam devralıyor" dedi. 2007 yılında üniversiteyi tamamladıktan sonra işin başına geçtiğini söyleyen Güleç, "Üniversiteyi bitirdikten sonra babam emekliye ayrıldı, ailenin tek çocuğu ben olduğum için bu işi devraldım. Şimdi yanımda iki kişi çalışıyor. İşimden çok memnunum, bu işi yaptığım için de gurur duyuyorum."



ÜRÜNLER DOĞAL KALIYOR



Aydın ve çevresinde çok sayıda taş değirmen kalmadığını ifade eden Güleç, aylık gelirinin değişse de ailesinin geçimini sağlamaya yettiğini kaydetti. Kendi tarlasında yetiştirdiği ürünleri öğüttüğü gibi diğer üreticilerin mısır ve buğdayını da kullandığını söyleyen Güleç, "Bu taş değirmenin maddi değerinden çok benim için manevi değeri var. Değirmen 5 ila 7 bin TL civarında. Üretim değirmende doğal yollarla yapılıyor. Ürünün tarladaki hali neyse buradan çıktıktan sonraki hali de odur. Kepeği alınmamış doğal ekmek yemek isteyenler bunu tercih ediyorlar. Lezzetin de doğallığın da sırrı taş değirmendir" diye konuştu. - Aydın