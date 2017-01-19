Dede Korkut Kolejinden Başkan Memiş'e Ziyaret

Özel Dede Korkut Koleji Kurucu Müdürü Raci Bayrak ve Müdür Serhat Kılıç beraberlerinde öğretmen ve öğrenciler ile Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret ettiler. Raci Bayrak, Sehat Kılıç, öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Memiş ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek minik öğrencilerin belediye ile ilgili sorularını cevapladı.



Çocuklarımızın İyi Yetişmesi Gerekiyor



Çocukların iyi okumaları ve iyi bir eğitim almaları gerektiğini belirten Belediye Başkanı Mete Memiş geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın güzel görevlerde bulunmaları ve yüksek mevkilerde olmaları lazım ki yaşadıkları şehirleri değiştirip dönüştürebilsinler dedi. Bayburt'ta iyi yetişmiş insanların bugün ve bundan sonra daha çok olması gerektiğini ifade eden Başkan Memiş okulların bu konuda çok önem arz ettiğini belirterek Bayburt Belediyesi olarak eğitim kurumlarının talepleriyle ilgili üzerlerine ne düşerse severek yapacaklarını sözlerine ekledi.



Ziyaret sırasında öğretmen ve öğrencilere Bayburtlu yazarların kitaplarından hediye eden Belediye Başkanı Memiş okumaya önem vermeleri tavsiyesinde bulundu. - BAYBURT