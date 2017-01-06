Dedaş Diyarbakır'da Çığır Açtı

Geçtiğimiz yıllarda vatandaşların, elektrik kesintileri nedeni ile sıkça protesto gösterilerin düzenlendiği DEDAŞ binasında bir ilk gerçekleşti. Vatandaşlar, yatırımlar sonrasında elektrik kesintilerinin azalması nedeni ile DEDAŞ yetkililerine teşekkür etti.



Özelleşmesinin ardından sorumluluk bölgesindeki illerde gerçekleştirdiği 650 milyonluk yatırım ile dikkat çeken Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), Diyarbakır'da bir ilke daha imza atmayı başardı. Özelleşmesinden önce uzun yıllar elektrik kesintileri ile zor anlar yaşayan Diyarbakırlılar, enerji şirketinin son dönemde yaptığı çalışmaları takdirle karşıladı. Yaklaşık 25 bin abonenin bulunduğu Yenişehir ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde 10 milyon liralık harcama ile elektrik hatlarını yenileyen DEDAŞ, böylece vatandaşların elektrik kesintisi şikayetlerine de son verdi.



"Geçmişte insanlar elektrik için birbirlerini öldürdüler"



Huzurevleri semtinde bulunan Mavigöl Sitesi sakinleri, DEDAŞ'ın yaptığı çalışmalara teşekkür etmek için bir basın açıklaması yaptı. Site yöneticisi Halil Üçgül, DEDAŞ'ın çalışmalarından önce elektrik konusunda çok fazla sıkıntılar çektiklerini söyledi. Üçgül, "Öyle oldu ki insanlar birbirlerini vurdu, öldürdü, cezaevlerine girdiler. Sorun elektrikti, 'trafoyu neden açtın, şarteli neden indirdin' diye çok fazla kavgalar oluyordu. Bir ayağımız TEDAŞ'ta bir ayağımız caddedeydi. Lastik yakıyorlardı, trafolar yanıyordu. Özelleştikten sonra DEDAŞ'ın yaptığı Bu çalışmalardan sonra elektrik sıkıntımız tamamen çözüldü. Biz bundan çok memnunuz" dedi.



Muzaffer Orak isimli vatandaş da DEDAŞ sayesinde elektriklerinin kesilmediğini belirterek çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



"Kesinti olayını sıfıra indirmiş durumdayız"



Konuşmaların ardından mahalle sakinlerini temsilen iki kişi, DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürü Bülent Uğur Yaka'ya teşekkür ziyaretinde bulundu. Burada bir konuşma yapan Yaka, DEDAŞ olarak 25 bin aboneleri bulunan Huzurevleri bölgesinde ıslahat çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaka, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Uzaktan okuma sistemi ile her binaya ulaşarak katlardaki veya bina girişindeki sayaç ölçümlemelerimizi uzaktan okunabilir hale getirdik. Kayıp kaçak oranının ciddi oranda düşürdüğümüz bölgede abonelerimize modern bir altyapı kurduk. Burada sağlıklı bir enerji altyapısı kurmak için yaklaşık 10 milyon lira tutarında bir yeraltı şebekesi projesini gerçekleştirdik. Geçen yıl mart ayında başlattığımız saha çalışmalarımız şu an itibari ile tamamlanma aşamasına geldi. Projemiz tamamlanmak üzere. Sahada geçmiş dönemlerde usulsüz elektrik tüketiminin yansımaları ile beraber kapasite yetersizliğinden kaynaklanan olaylar rayına oturmuş gözüküyor. Biz de yaptığımız yeni tesis çalışmaları ile hemen hemen kesinti olayını sıfıra indirmiş durumdayız. Son derece modern bir aydınlatma şebekesi de kurduk. Sokaklarımız geceleri ışıl ışıl. Bölgede ikamet eden vatandaşlarımız bize şu anda teşekkürlerini sundular. Şirket olarak düşüncemiz ve gayretimiz cezalandırmak değil caydırıcı olmak ve beraberinde bu kentin şirketi olarak güzel bir enerji altyapısı sunmaktır." - DİYARBAKIR