- Debisi yükselen zap suyu birçok köprüyü yerinden söktü



HAKKARİ - Hakkari'de bir süreden beridir devam eden sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Zap suyu Üzümcü köyünde iki asma köprüyü yerinden söktü.

Hakkari - Çukurca karayolu boyunca devam eden Zap vadisinin yüksek kesimlerinde eriyen karlar ile bir süreden beridir etkisini artırarak devam eden sağanak yağışların zap suyu debisinin yükselmesine neden oldu. Bahar aylarının gelmesiyle başlayan sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar suları Zap vadisinde bulunan Depin bölgesindeki özel bir firmaya ait sıcak asfalt şantiyesini sular altında bırakırken, yaz aylarında vatandaşların piknik yapmaları için dere boylarına kurulan çardaklar da sel sularına kalarak maddi hasarlara neden oldu. Çevredeki onlarca vadilerden inen sularla gittikçe debisi yükselen Zap suyu, kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde iki asma köprüyü de yerinden söktü. Birçok köyü birbirine bağlayan asma köprülerin yerinden söküldüğünü gören köy sakinleri Zap suyu kenarına gelerek çaresizce yıkılan asma köprüye baka kaldılar. Yağmurlu havada arkadaşlarıyla Zap vadisinde gezintiye çıkan genç iş adamı Salih Duman, sağanak yağışlarla birlikte suyun debisinin 6 metre yükselttiğini belirterek bu anı görmek için vadiye indiklerini söyledi. Duman, "Arkadaşlarla Hakkari'nin en eski köprü taşını görmeye geldik. Bu taşa köprü boynuzu (koçke pe) deriz. Bu köprü şuan yıkılmış ve kullanılmıyor. Bu eski köprü taşının birde tarihi hikayesi vardır. Büyüklerimiz bu köprü için derdi ki; Eğer Zap suyu köprü boynuzunun ayağını aşacak dereceye gelirse vadiye inmeyin tehlikelidir. ve bugün bunu canlı olarak görmekteyiz. Buradan tüm vatandaşlarımıza ve özellikle sürücü kardeşlerimize dikkatli olmaları çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.

Umut Taş isimli vatandaş ise, Zap vadisi boyunca debisi gittikçe artan suyunun Üzümcü köyünde 2 asma köprüyü yerinden söktüğünü söyledi. Taş, "Her yıl bahar aylarında Zap suyunun debisi yükseliyor. Bu nedenle asma köprüler sürekli devriliyor. Şuan karşı tarafta kalan vatandaşlar mahsur kalmış durumda. Yetkililerden bu köprüler için kalıcı çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Üzümcü köyü sakinleri ise, karşı köylerle ulaşımlarını sağladıkları iki köprünün Zap suyunun yükselmesiyle yıkıldığını ifade ederek, yetkililerden acil çözüm beklediklerini söylediler.

(MK-ŞAK-)