Deaş Üyesi Olduğu İddiasıyla Öldürülen Mürsel Gül Davasında Karar Açıklandı

DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla öldürülen Mürsel Gül davasında karar açıklandı

Mahkeme tutuklu 2 sanığın 2'şer kez müebbet hapse çarptırdı



İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla esnaf Mürsel Gül'ün, PKK'nın gençlik yapılanması YDG/H üyesi olduğu öne sürülen kişilerce öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan İlyas Arat ve Agit Bilge 2'şer kez müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme 5 sanığın ise beraatine hükmetti.

Gaziosmanpaşa'da temizlik malzemesi satan Mürsel Gül'ü, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin talimatıyla, silahlı saldırı düzenleyerek öldürdükleri iddia edilen 7 sanığın yargılandığı dava karar bağlandı.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Agit Bilge ve İlyas Arat cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar İsmail Anık, Şahin Arat ve Hamit Ceylan ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Davanın biteceği hatırlatılarak son sözleri sorulan sanıklar beraatlerini talep etti.

"Serap Eser'in ölümünü de bu örgüt üstlenmişti"

Sanıklardan Agit Bilge'nin avukatı Veysi Eski, YDG-H adlı terör örgütünün bu cinayeti internetten üstlendiğini açıkladığını belirterek, "Kamuoyunda Serap Eser adlı kişinin öldürülmesine ilişkin cinayeti de bu örgüt üstlenmişti. Dosyada İçişleri Bakanı bu cinayeti işleyen kişinin MİT elemanı olduğunu söylemiştir. Buradaki sanıkların YDG-H ile bağlantısının ne olduğuna dair bir delil yoktur" dedi.

Mahkeme 2 sanığa ceza verdi, 5 sanık beraat etti

Davayı karar bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Agit Bilge ve İlyas Arat'ın, "PKK-YDG-H Terör örgütüne üye olmakla birlikte devletin birliğini bozmak ve devletin bağımsızlığını zayıflatmak", "Mürsel Gül'ü tasarlayarak öldürmek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından 2'şer kez müebbet ile 1 yıl 3'er ay hapse çarptırdı. Mahkeme bu iki sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuksuz sanıklar Şahin Arat, Süleyman Yiğit, İsmail Anık, Hamit Ceylan ve Uğur Yıldırım ise "terör örgütü üyeliği" suçundan beraat etti.

Olayın geçmişi

Gaziosmanpaşa'da 21 Temmuz 2015'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Mürsel Gül adlı vatandaşın uğradığı silahlı saldırıyla, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyeleri tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü. Olayın ardından emniyet yetkilileri, sakallı olan Gül'e düzenlenen saldırıyı PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin üstlendiğini ve maktulün terör örgütü DEAŞ ile bir bağlantısının bulunamadığını açıklamıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar İlyas Arat ve Agit Bilge'nin, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçlarından ise 19 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. İddianamede, diğer 5 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

(AB-BA-ÖFA