Deaş Üyesi Olduğu İddia Edilen Kişi Yakalandı

Hatay'da, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesindeki Beşaslan Mahallesi mevkisindeki sınır hattından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalıştığı tespit edilen Cem A. (21) Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen şüphelinin, sorgusunun sürdüğü öğrenildi.