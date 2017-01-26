Deaş Üyesi Kadın Yolcu Otobüsünde Yakalandı

Niğde'de DEAŞ üyesi olduğu iddiası ile aranan bir kadın yolcu otobüsünde düzenlenen operasyonla yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Ulukışla İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri Niğde - Ankara otoyolu Çeleme deresi mevkiinde Adana'dan İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünü durdurdu. DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve yakalama kararı bulunan 35 yaşındaki H.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına H.Ç. ifadesi alınmak üzere Niğde emniyet Müdürlüğü terörle Mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. - NİĞDE