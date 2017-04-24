Deaş Üyesi 8 Kişi Tutuklandı

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 27 kişi gözaltına alındı. 27 kişinin Irak'ta terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri, bazılarının El Kaide ile bağlantılarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 kişi bugün adliyeye sevk edildi. 8 kişi 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 zanlının ise emniyetteki sorguları devam ediyor. - Sakarya