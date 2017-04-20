Deaş Üyeliğiyle Yargılanan 29 Tutuklu Sanıktan, 13'üne Tahliye

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 29'u tutuklu 35 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti 13 sanığın tahliyesine karar verdi. İddianamede örgüt üyelerinin çocuklarını gönderdiği illegal Sübyan Okulu'nun müdiresi olduğu iddia edilen tutuksuz sanık Fatma Küçük ise tutuklandı.



TBMM bahçesi ve AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile İstanbul Küçükçekmece'deki Zeybebiye Cami çevresinde terör eylemi için keşif yapan sanığın da aralarında bulunduğu DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 29'u tutuklu 35 sanığın yargılanmasına başlandı.



İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına terör eylemi için keşif yaptığı iddia edilen Selim Sumeli'nin de aralarında bulunduğu 29 tutuklu sanık ve 3 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Dava kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alındığı öğrenilen sanık Fatma Küçük'e ise Ankara'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı. Kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından, sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin özeti okundu. Duruşmada savunma yapan sanıklar haklarındaki iddiaları reddetti.



Mahkeme 13 sanığın tahliyesine karar verdi



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, atılı suçun önemi ve kaçma ihtimalini göz önüne alarak sanık tutuksuz sanık Fatma Küçük'ün tutuklanmasına hükmetti. Sanıklar Veysi Salman, Vatansever İşlek, İrfan Er, Serhat Yaman, Sinan Altun, Ercan Tekin, Rukiye Karakış, Kurbani Karakış, Gönül Alpat, İdris Öztürk, Abdullah Basatuğrul, Tugay Buğda ve Vural Nuhoğlu'nun tahliyesine karar veren mahkeme, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve her pazar günü en yakın karakolda imza atmak yöntemiyle adli kontrol tedbiri uyguladı. Diğer 16 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 35 sanıktan Ali Karataş, Emin Güneş, Fatma Küçük, Orhan Küçük, Selim Sürmeli ve Serdar Kerim'in "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Diğer 29 sanığın ise" silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.



Keşif yapan sanık da iddianamede



İddianamede, TBMM bahçesi ve Ak Parti Ankara İl Başkanlığı ile Küçükçekmece'deki Zeynebiye Cami çevresinde keşif yapan Selim S. adlı sanıkta yer alıyor. DEAŞ adına faaliyet gösteren Selim Sumeli adlı sanığın çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü bünyesinde emir düzeyinde faaliyet gösteren teröristler ile doğrudan irtibatlı olduğu, şahsın terör örgütü üyelerinden talimatları Trucrypt ve Teamviewer adlı programlar vasıtasıyla aldığı belirtiliyor.



TBMM, Ak Parti ve Zeynebiye Cami çevresinde keşif



Sanığın, örgüt adına eylem yapmak üzere keşif faaliyetlerinde bulunduğu ve eylemi gerçekleştirecek eylemci arayışı içerisinde bulunduğu kaydedilen iddianamede, şahsın bu amaçla Ankara ilinde bulunan TBMM, Ak Parti İl Başkanlığı civarı ve Küçükçekmece İlçesi Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi Orkide Sokak üzerinde bulunan Caferi mezhebine mensup vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlerin etrafında eylem amaçlı keşif çalışması yaptığı ifade ediliyor. Sanığa yönelik yapılan teknik takipte, elde edilen fotoğraflar da iddianamede yer alıyor. Örgütün "Sübyan okulu" diye adlandırılan yasadışı dernek çatısı altında küçük çocuklara şeriat eğitimi verildiği anlatılan iddianamede, sanıklardan Orhan Küçük2ün söz konusu okulun sahibi, sanık Fatma Küçük'ün ise müdiresi olduğu belirtiliyor. - İSTANBUL