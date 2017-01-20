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Deaş, Türk Askerlerine Saldırdı
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Deaş, Türk Askerlerine Saldırdı

DEAŞ, El Bab'da Türk askerlerine saldırdı.

Deaş, Türk Askerlerine Saldırdı

DEAŞ, El Bab'da Türk askerlerine saldırdı

Kaynak: Dunya.com

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