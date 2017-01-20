Deaş Tarafından Yapılan Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu

El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda 5 Türk askeri şehit oldu.



TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13: 40 sularında, El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen Bombalı Araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." - ANKARA